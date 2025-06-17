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04:15, 17 июня 2025Ценности

Ким Кардашьян снялась с голой грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась с голой грудью. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница поделилась снимком, на котором позировала, лежа на кровати без бюстгальтера. На размещенном кадре видно, что внешний вид знаменитости дополнили массивное сияющее колье и макияж, выполненный в стиле smoke eyes.

Кроме того, Кардашьян выложила фото, на котором продемонстрировала фигуру в черной мини-юбке и кожаном бюстгальтере. При этом оказалось, что второе изделие было оформлено изображениями крестов.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян показала роскошный гардероб в своем особняке за 60 миллионов долларов. На опубликованных кадрах модно было заметить, что он оборудован стеклянными шкафами, в которых хранятся люксовые сумки и обувь мировых брендов.

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