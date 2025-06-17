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14:55, 17 июня 2025Культура

Киркорова заподозрили в утаивании серьезного недуга

Психиатр Шуров: История с лечением ожога — прикрытие чего-то более серьезного
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российского певца Филиппа Киркорова заподозрили в утаивании «чего-то серьезного». О том, что история с полученным на концерте ожогом и дальнейшим лечением может быть прикрытием, сообщил «Царьграду» психиатр Василий Шуров.

«С Киркоровым очень странная история, потому что звезды действительно крайне дорожат своей репутацией в плане здоровья. Даже когда что-то случается, они до последнего не афишируют», — сказал он. По словам Шурова, публичная история может быть прикрытием чего-то более серьезного, поскольку Киркоров резко похудел, у него совершенно осунувшееся лицо.

В свою очередь врач-терапевт Андрей Звонков назвал возможные причины резкого похудения артиста. «Если Киркоров, больной сахарным диабетом, причем в достаточно серьезной форме, постоянно получает инсулин, конечно, он станет так выглядеть», — допустил он. Также, по предположению медика, это может быть вызвано анорексией из-за чрезмерных попыток похудеть.

Кроме того, Звонков отметил сложности у певца с борьбой с развившимся на фоне ожога сепсисом. Он посоветовал обследоваться на ВИЧ.

В апреле Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

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