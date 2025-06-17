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13:46, 17 июня 2025Бывший СССР

Кремль прокомментировал возможные сроки новых переговоров с Украиной

Песков: Понимания сроков следующего раунда переговоров с Украиной пока нет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В настоящий момент у Москвы нет понимания сроков следующего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока понимания о следующем раунде переговоров нет, хотя вы знаете, что проделана значительная работа», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал возможность согласования новой встречи между делегациями России и Украины, а также указал на выполнение значительной части договоренностей по итогам предыдущих раундов переговоров в Стамбуле. По его словам, новые сроки будущих переговоров станут понятны в ближайшие дни.

Ранее Песков рассказал о числе выполненных договоренностей по итогам встреч 16 мая и 2 июня в Стамбуле.

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