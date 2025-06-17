В Кремле рассказали о числе выполненных согласованных в Стамбуле обещаний

Песков: Россия выполнила все обещания, согласованные с Украиной в Стамбуле

Россия выполнила все обещания, согласованные с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Российская сторона полностью выполнила данные ей обещания, согласованные в Стамбуле», — рассказал официальный пресс-секретарь президента России.

Песков также добавил, что Москвой была проделана значительная работа по выполнению согласованных с Киевом договоренностей в турецком городе.

Ранее депутат Государственной Думы Светлана Журова предположила, что в данный момент Россия и Украина готовят списки для обменов. Это происходит в преддверии третьего переговоров между Москвой и Киевом, добавила парламентарий.