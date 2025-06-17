В России высказались о подготовке к третьему раунду переговоров с Украиной

Депутат Журова: РФ и Украина готовят списки для обменов к новым переговорам

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что в данный момент Россия и Украина готовят списки для обменов перед третьим раундом переговоров по украинскому урегулированию. Об этом она рассказала «Ленте.ру». Третий раунд может состояться в июле, считает парламентарий.

«Думаю, что в таком режиме документальном готовят обмены. И эти списки нужно всегда подготовить и одной стороне, и другой стороне, потому что все равно любой раунд переговоров должен чем-то заканчиваться», — сказала Журова.

Она предположила, что, скорее всего, третий раунд переговоров состоится в июле.

Российская сторона передала меморандум по мирному урегулированию украинской делегации на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. Впоследствии текст документа был опубликован. Украина, в свою очередь, передала России свой вариант документа.

Помощник президента и руководитель российской делегации Владимир Мединский доложил российскому лидеру Владимиру Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, Киев хочет начать с безусловного прекращения огня на 30 или 60 дней, а использовать это прекращение огня для подготовки саммита лидеров стран. Мединский подчеркнул, что теперь «мяч находится на стороне Украины».