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20:36, 2 июня 2025Мир

Опубликован текст меморандума России по Украине

Появился полный текст меморандума России по урегулированию на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Murad Sezer / Reuters

Появились кадры с полным текстом меморандума России по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующий документ опубликовало агентство ТАСС.

Прежде всего, меморандум, переданный российской делегацией Украине в Стамбуле, подразумевает международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России, а также полный вывод с указанных территорий подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военизированных украинских формирований.

Другие требования Москвы включают исключение военного присутствия третьих стран на украинской территории, снятие всех действующих санкций Киева в отношении России, нейтральный статус Украины, запрет на прием и размещение ядерного оружия, проведение президентских выборов в стране, а затем подписание мирного соглашения, которое будет одобрено резолюцией Совбеза (СБ) ООН.

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