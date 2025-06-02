Опубликован текст меморандума России по Украине

Появился полный текст меморандума России по урегулированию на Украине

Появились кадры с полным текстом меморандума России по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующий документ опубликовало агентство ТАСС.

Прежде всего, меморандум, переданный российской делегацией Украине в Стамбуле, подразумевает международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России, а также полный вывод с указанных территорий подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военизированных украинских формирований.

Другие требования Москвы включают исключение военного присутствия третьих стран на украинской территории, снятие всех действующих санкций Киева в отношении России, нейтральный статус Украины, запрет на прием и размещение ядерного оружия, проведение президентских выборов в стране, а затем подписание мирного соглашения, которое будет одобрено резолюцией Совбеза (СБ) ООН.