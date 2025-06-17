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15:48, 17 июня 2025Ценности

Ларису Гузееву прозвали Бабкой Ежкой из-за нового образа

Екатерина Ештокина

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала внешность в новом образе и была прозвана Бабкой Ежкой в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,2 миллиона подписчиков.

65-летняя знаменитость разместила кадр, на котором предстала с распущенными волосами оттенка блонд и обесцвеченными бровями. Помимо этого, артистка надела белую рубашку. «Спокойной ночи...» — подписала она фотографию.

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Пользователи сети оценили внешний вид Гузеевой в комментариях под постом. «Кто ж вас так уделал», «Бабка Ежка — Костяная Ножка», «Вторая Глюкоза. И зачем Вам это?», «За что вы так с нами», «Перекрасьтесь срочно в черный!» — заявили они.

В мае Гузеева показала внешность на фото времен молодости. Знаменитость продемонстрировала черно-белый кадр, на котором позировала со стрижкой каре и челкой, прикрывающей брови.

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