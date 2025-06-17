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11:23, 17 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко предложил держать коров во дворце

Лукашенко предложил модернизировать животноводческие фермы Белоруссии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил улучшить условия содержания крупного рогатого скота на животноводческих фермах. Слова лидера государства передает «БелТА».

«Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого корова, образно говоря, должна стоять во дворце», — заявил он.

По словам президента, фермы необходимо модернизировать, превратив их в молочно-товарные комплексы. Он подчеркнул прибыльность производства молока высокого качества.

Ранее Лукашенко посоветовал не употреблять слишком много картофеля. Он отметил, что это может негативно сказаться на фигуре.

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