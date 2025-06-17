Лукашенко предложил держать коров во дворце

Лукашенко предложил модернизировать животноводческие фермы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил улучшить условия содержания крупного рогатого скота на животноводческих фермах. Слова лидера государства передает «БелТА».

«Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого корова, образно говоря, должна стоять во дворце», — заявил он.

По словам президента, фермы необходимо модернизировать, превратив их в молочно-товарные комплексы. Он подчеркнул прибыльность производства молока высокого качества.

Ранее Лукашенко посоветовал не употреблять слишком много картофеля. Он отметил, что это может негативно сказаться на фигуре.