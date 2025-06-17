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13:24, 17 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко предложил решить одну проблему «по-военному»

Лукашенко заявил о решении проблемы неисполнительности чиновников по-военному
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о решении проблемы неисполнительности чиновников по-военному. Об этом он заявил в ходе выездного семинара-совещания в цехе по выращиванию скота, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Почему я решил вас (чиновников — прим. "Ленты.ру") пригласить. Потому что вижу — есть у нас приличный объем неисполнительности. Я решил поступить по-военному», — рассказал Лукашенко.

Суть такого подхода заключается в формуле «делай как я», сообщает президент республики.

Ранее Александр Лукашенко предложил улучшить условия содержания крупного рогатого скота на животноводческих фермах и держать их во дворцах.

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