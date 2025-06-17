Машины в Москве начали рассекать воду

Автомобиль застрял на столичной дороге из-за ливня

Ливень затопил улицу в столице, из-за этого автомобилям пришлось буквально рассекать воду. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале со ссылкой на видео подписчиков.

Кадры с автомобилями сняты в Солнцево — районе Москвы, расположенном в Западном административном округе (ЗАО) за пределами МКАД. На кадрах видно, как машины рассекают воду, а одна из них, такси, остановилась. Также один из очевидцев сообщил, что в Москве разлилось «море». «Плывем потихонечку», — прокомментировал он ситуацию на улице Главмосстроя в Солнцево.

Ранее москвичей предупредили о дожде и грозе с 21 до 21 часов во вторник, 17 июня. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Непогода ожидается также ночью и днем в среду, 18 июня.