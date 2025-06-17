Москвичам пообещали грозу

Гидрометцентр: 17 и 18 июня в столице ожидается гроза

В столице во вторник, 17 июня, а также в среду, 18 июня, ожидаются кратковременные грозы, сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Во вторник днем температура будет держаться на уровне плюс 22-24 градуса Цельсия, местами ожидается кратковременный дождь с грозой. В столичном управлении МЧС жителей столицы предупредили о грозе, которая ожидается с 12 до 21 часа, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Гроза также ожидается в ночь на среду. Она может прийти на смену облачной погоде с прояснениями. Температура ночью будет держаться на отметке плюс 13-15 градусов Цельсия. Днем ожидается местами кратковременный дождь и грозы, облачность с прояснениями, температура — плюс 20-22 градуса.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о резком похолодании в предстоящие выходные, 21 и 22 июня. Ожидается, что температура воздуха в дневное время опустится до плюс 12-17 градусов Цельсия.