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07:15, 17 июня 2025Забота о себе

Мечтавший о секс-экспериментах мужчина ужаснулся фантазии своей девушки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет мужчине, который мечтал о секс-экспериментах, но узнал о фантазии своей новой девушки и оказался к ней не готов. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, он провел предыдущие пять лет с девушкой, в постели с которой ему было скучно. Недавно он познакомился с женщиной своей мечты — раскрепощенной и откровенной. Она уговорила мужчину заняться любовью втроем, а потом стала просить повторить этот опыт на секс-вечеринке. «Я не уверен, хочу ли смотреть, как она занимается этим с другими людьми, и мне не нравится тот факт, что она, кажется, готова делиться мной. Но она продолжает убеждать меня, что мне понравится, что это будет как смотреть порно, только по-настоящему», — признался он.

Мужчина добавил, что не хочет терять девушку, которую считает фантастической во всех остальных отношениях. «Но я беспокоюсь, что мы достигли точки, в которой расходимся. Я продолжаю говорить себе не быть ханжой, но это не работает», — заключил он.

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Коллинз обратила внимание на то, что девушка очевидно хочет секса с другими людьми, группового или нет, и мужчине важно спросить себя — насколько он к этому готов. «Вам нужно честно поговорить со своим партнером о том, чего вы оба хотите. Она может не захотеть меняться, да и зачем? Но если вы тоже уверены в своих "красных линиях", то ясно выразите свои чувства вместо того, чтобы сомневаться», — посоветовала коуч. Если разрешить разногласия не удастся, возможно, придется разойтись, добавила Коллинз.

Другие женщины могут быть не такими авантюрными, как ваша девушка, но, похоже, дикий секс — это не все, что вам нужно. Бывает трудно встретить идеальную пару, и иногда приходится идти на компромиссы; но судя по тому, что вы говорите, любящий партнер и моногамные отношения, вероятно, сделают вас счастливее в долгосрочной перспективе

Лаура Коллинзсекс-коуч

Ранее Коллинз дала совет подсевшей на секс по телефону замужней женщине. Эксперт указала, что интимная близость такого рода является изменой, хотя и без физического контакта.

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