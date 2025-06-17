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12:29, 17 июня 2025Экономика

Трамп урезал расходы на важнейшие медицинские исследования

NIH: США снизили траты на медицинские исследования почти на 2 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

С конца зимы по начало апреля этого года Национальные институты здравоохранения США (NIH) остановили финансирование почти семисот исследовательских грантов на общую сумму 1,81 миллиарда долларов. Это выяснили аналитики Journal of the American Medical Association (JAMA). Их выводы процитировали «Ведомости».

Сильнее всего сократили финансирование Национального института психического здоровья (NIMH). Там отменили 128 грантов на 172,8 миллиона долларов. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) потерял чуть больше полумиллиарда долларов, а Институт исследований в области ухода за больными (NINR) — 30,2 миллиона.

Администрация Трампа преподносит это как борьбу с инклюзивностью и аналогичными направлениями исследований, однако в действительности пострадали традиционные, «неполитические» научные центры. Например, Институт геномных исследований человека, Институт диабета, пищеварения и болезней почек, Национальный онкологический институт, а также центры, специализирующиеся на заболеваниях сердца, глаз и нервной системы.

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Самое больше число (157) аннулированных грантов пришлось на Колумбийский университет. Кроме того, значительных сумм лишились Университет Джонса Хопкинса, Йельский университет, Университет Эмори, Мичиганский университет, Северо-Западный университет, Калифорнийский университет в Сан-Франциско и Университет Майами. В Колумбийском университете оценили случившееся как финансово и научно разрушительный процесс.

Теперь администрация Трампа собирается урезать общий бюджет NIH на 2026 год с 45 до 27 миллиардов долларов. Если это случится, то под удар попадут практически все сферы: от исследований в области изменения климата до гендерно-специфичных заболеваний.

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