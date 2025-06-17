Михалков поделился неожиданным вопросом Путина о Боге

Михалков заявил, что осознал серьезность Путина после вопроса президента о Боге

Режиссер Никита Михалков рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным в начале нулевых. Его слова передает Life.ru.

По словам постановщика, глава государства поразил его своими словами в первые годы правления. Михалков заявил, что именно тогда он увидел в Путине настоящего лидера.

«Я понял суть президента, когда он сказал мне: "Неужели Господь сделал это для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?" Серьезное соображение. Понятно, с чем пришел человек руководить великой страной», — поделился Никита Сергеевич.

Ранее стало известно, что Никита Михалков заявил, что вернувшиеся со специальной военной операции бойцы зададут вопросы нынешним депутатам. Об этом он сообщил в ходе выступления в Государственной Думе.