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18:57, 17 июня 2025Культура

Михалков поделился неожиданным вопросом Путина о Боге

Михалков заявил, что осознал серьезность Путина после вопроса президента о Боге
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным в начале нулевых. Его слова передает Life.ru.

По словам постановщика, глава государства поразил его своими словами в первые годы правления. Михалков заявил, что именно тогда он увидел в Путине настоящего лидера.

«Я понял суть президента, когда он сказал мне: "Неужели Господь сделал это для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?" Серьезное соображение. Понятно, с чем пришел человек руководить великой страной», — поделился Никита Сергеевич.

Ранее стало известно, что Никита Михалков заявил, что вернувшиеся со специальной военной операции бойцы зададут вопросы нынешним депутатам. Об этом он сообщил в ходе выступления в Государственной Думе.

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