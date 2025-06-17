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14:56, 17 июня 2025Культура

Михалков предупредил депутатов о вопросах от бойцов СВО

Никита Михалков заявил, что у вернувшихся с СВО бойцов будут вопросы к Госдуме
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Режиссер Никита Михалков заявил, что вернувшиеся со специальной военной операции (СВО) бойцы зададут вопросы нынешним депутатам. Об этом он сообщил в ходе выступления в Государственной думе России. Трансляция велась на официальном сайте Совета Федерации.

По словам постановщика, военнослужащие наверняка захотят пообщаться с российскими законотворцами. «Бойцы зададут вопросы», — предупредил депутатов Михалков. О чем именно идет речь, режиссер не уточнил, но призвал парламентариев быть готовыми к беседе с героями СВО.

Ранее стало известно, что Никита Михалков передаст на нужды российских солдат подаренное ему Виктором Черномырдиным американское ружье.

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