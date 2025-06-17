Минобороны отчиталось о групповом ударе по украинским объектам

Минобороны: Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам

В ночь на 17 июня российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атака была совершена при помощи высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников. Ударам подверглись объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) противника, находящиеся в Киевской области и Запорожье.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

О мощнейшем массированном ударе по Киеву стало известно ранее 17 июня. Обстрел проводился ракетами Х-101/Х-555, а также беспилотниками «Герань» по объектам военной инфраструктуры.

После взрывов в городе начались пожары. В городе звучала сирена и работала система противовоздушной обороны.

