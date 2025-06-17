Минобороны: Армия России продвигается в Днепропетровской области

Армия России продолжает продвижение в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

По данным военного ведомства, подразделения группировки «Восток» продолжают взламывать оборону противника в зоне своей ответственности. В частности, российские бойцы нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Степовое и Малиевка Днепропетровской области, отметили там.

Помимо этого, личный состав группировки ведет боевые действия на территории Запорожской области и Донецкой народной республики. Суточные потери Вооруженных сил Украины на всех трех участках превысили 210 человек, подчеркнули в Минобороны.

В июне подразделения Российской армии вышли на западные границы Донецкой народной республики на одном из участков и зашли в Днепропетровскую область. Таким образом, боевые действия были перенесены на территорию еще одного украинского региона. Заход российских солдат в Днепропетровскую область признали и на Украине.