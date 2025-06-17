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13:23, 17 июня 2025Россия

Мирные жители пострадали при взрыве беспилотника ВСУ в российском городе

Гладков: Три мирных жителя пострадали при взрыве дрона ВСУ в Грайвороне
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мирные жители пострадали при взрыве беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что беспилотник атаковал коммерческий объект. Повреждения получили здание, автобус и три автомобиля.

По его словам, в Грайворонскую центральную районную больницу обратились три женщины, которые получили баротравмы при детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал чиновник.

В этот же день стало известно, что в Шебекино Белгородской области FPV-беспилотник ВСУ атаковал «Газель», в результате чего пострадал мирный житель. У транспортного средства, в котором он находился, оказалась пробита крыша.

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