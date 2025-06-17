В России мужчина пострадал при ударе ВСУ по машине

Губернатор Гладков: В Шебекино FPV-дрон ВСУ атаковал ГАЗель, пострадал мужчина

В Шебекино Белгородской области FPV-беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал ГАЗель, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него слепые осколочные ранения предплечья», — сообщил губернатор.

Он добавил, что после того, как пострадавший житель получит всю необходимую помощь, мужчина продолжит получать помощь амбулаторно. У ГАЗели, в которой он находился, оказалась пробита крыша. В Шебекино из-за атаки ВСУ также в здании коммерческого объекта повреждены остекление, фасад и входная группа.

Днем ранее, 16 июня, при ударах ВСУ по по четырем населенным пунктам Белгородской области пострадали три мирных жителя. В ночь на 17 июня над регионом сбили свыше полсотни дронов.