Младенец выпал из коляски во время ссоры двух женщин в российском регионе

На Алтае двухмесячный ребенок выпал из коляски во время ссоры двух женщин

В Алтайском крае двухмесячный ребенок выпал из коляски во время конфликта двух женщин. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

«Сегодня, 17 июня 2025 года, в соцмедиа размещено видео конфликта, произошедшего по улице Взлетной в городе Барнауле. Из записи следует, что накануне вечером в ходе ссоры и причинении телесных повреждений местной жительнице другим лицом, из коляски выпал грудничок», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что ребенка после случившегося доставили в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. Прокуратура начала проверку, при наличии оснований там примут меры.

Ранее в Санкт-Петербурге трехмесячный ребенок выпал из рук матери во время того, как на женщину напал ее супруг. Во время избиения младенец выпал из рук матери и упал на пол. Затем избивавший супругу мужчина ушел из квартиры, а женщина вызвала скорую и полицию.