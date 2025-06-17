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08:20, 17 июня 2025Россия

Младенец выпал из коляски во время ссоры двух женщин в российском регионе

На Алтае двухмесячный ребенок выпал из коляски во время ссоры двух женщин
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilyass SEDDOUG / Unsplash

В Алтайском крае двухмесячный ребенок выпал из коляски во время конфликта двух женщин. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

«Сегодня, 17 июня 2025 года, в соцмедиа размещено видео конфликта, произошедшего по улице Взлетной в городе Барнауле. Из записи следует, что накануне вечером в ходе ссоры и причинении телесных повреждений местной жительнице другим лицом, из коляски выпал грудничок»,  — говорится в сообщении.

Там уточняется, что ребенка после случившегося доставили в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. Прокуратура начала проверку, при наличии оснований там примут меры.

Ранее в Санкт-Петербурге трехмесячный ребенок выпал из рук матери во время того, как на женщину напал ее супруг. Во время избиения младенец выпал из рук матери и упал на пол. Затем избивавший супругу мужчина ушел из квартиры, а женщина вызвала скорую и полицию.

ЖЗЛ
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