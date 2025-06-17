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15:18, 17 июня 2025Силовые структуры

Многомиллионное хищение на стратегически важном проекте предотвратили в российском регионе

В Северной Осетии ФСБ предотвратила хищение 253 млн рублей из бюджета
Варвара Митина (редактор)

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Северной Осетии ФСБ предотвратила хищение бюджетных средств, которые выделили на создание единой региональной электросетевой компании. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, реализация проекта должна была привести к внедрению автоматической системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Этот проект был важен для республике, потому что Северная Осетия—Алания входит в ряд «проблемных» регионов Северного Кавказа как по изношенности сетей, так и по собираемости платежей. Инициатива стала одним из шагов для решения этих проблем.

По версии следствия, руководители столичной компании ООО «С-плюс» завысили стоимость работы более чем в два раза, с 236 миллионов рублей до 500 миллионов рублей, похитив часть средств. В результате правоохранители задержали четырех человек.

Ранее в Татарстане полицейские раскрыли нефтяную аферу, позволившую участникам преступной группировки похитить из бюджета 700 миллионов рублей за счет госконтрактов.

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