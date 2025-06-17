Молодой россиянин попался на фотосъемке мест ПВО и воинских частей в Крыму

ФСБ: Житель Керчи передавал Киеву местоположение объектов ПВО и ВС РФ в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Керчи за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Молодой человек по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины приехал к воинской части и там отснял на видео и фото местоположение ПВО и военных объектов на полуострове. Собранные им данные он отправил через мессенджер в Киев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 51-летнего россиянина, который готовил теракт против одного из чиновников в Херсонской области.