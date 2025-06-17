Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:17, 17 июня 2025Силовые структуры

Молодой россиянин попался на фотосъемке мест ПВО и воинских частей в Крыму

ФСБ: Житель Керчи передавал Киеву местоположение объектов ПВО и ВС РФ в Крыму
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Керчи за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Молодой человек по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины приехал к воинской части и там отснял на видео и фото местоположение ПВО и военных объектов на полуострове. Собранные им данные он отправил через мессенджер в Киев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 51-летнего россиянина, который готовил теракт против одного из чиновников в Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

    30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

    Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

    На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

    Российский адвокат изрезал ножом своего клиента и сжег его в печи

    В России предложили выдворять из страны одну категорию мигрантов

    Двухлетний ребенок играл с пистолетом отца и случайно выстрелил в мать

    Начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне

    В Сенате США захотели запретить Трампу развязывать войну с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости