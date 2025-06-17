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08:41, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян в Telegram

РИА: Мошенники стали обманывать россиян через Telegram от лица именинников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мошенники придумали новый способ обмана россиян в Telegram: злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере и записывают видео якобы от лица именинника с просьбой перевести денежные средства. О новой схеме аферистов предупреждает РИА Новости.

Агентство сообщило о случае, когда после дня рождения мошенник от лица девушки, устроившей праздник, записал «кружок» ее подруге в Telegram, скомпрометировав портрет и голос: в видео якобы подруга попросила перевести денег фотографу за работу в размере 20 тысяч рублей, объяснив, что у нее не получается произвести операцию.

Злоумышленник смог обмануть жертву — она начала переводить сумму, однако первые два банка отклонили операции как подозрительные. Однако с третьей попытки — через другой банк — перевод осуществить удалось. После подтверждения перевода жертва зашла в переписку с «именинницей», но она уже была удалена. В банке жертве заявили, что вернуть средства не получится.

Ранее стало известно, что мошенники стали чаще использовать для обмана россиян фишинговые сайты. Больше всего среди них оказалось поддельных ресурсов, якобы предназначенных для онлайн-покупок и инвестиций.

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