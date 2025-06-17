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13:37, 17 июня 2025Экономика

Москвичам разрешили купаться в одних местах и запретили в других

Роспотребнадзор запретил москвичам плавать в Тропарево
Мария Черкасова

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Москвичам разрешили купаться в шести зонах отдыха. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Купаться можно на озере Белом (Восточный административный округ), озерах Черном и Школьном (Зеленоградский округ), озере «Мещерское» на западе столицы и «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» (Северо-западный округ). Также планируется к открытию новая зона отдыха с купанием «Пионерский пруд» на территории Парка Горького.

Закрыта для посещения и купания территория зоны отдыха «Тропарево». Еще четыре зоны отдыха — «Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд доступны для посещения, однако плавать там нельзя.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о резком похолодании. Так, в субботу, 21 июня, ночные температуры опустятся до плюс 7-12 градусов, а дневные не превысят плюс 12-17 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы.

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