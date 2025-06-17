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16:42, 17 июня 2025Из жизни

Мужчина девять дней выживал в горах со сломанной рукой и питался насекомыми

Мужчина сломал руку и девять дней выживал в Гималаях без еды и воды
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Amit Thakur_hero / Shutterstock / Fotodom

В Гималаях спасли мужчину, который пропал на девять дней. Об этом пишет The Jerusalem Post.

44-летний Самуэль Венгринович пошел в горы в составе группы. После того как разбили лагерь, мужчина решил в одиночестве полюбоваться на снег, лежащий чуть выше стоянки. Он не планировал уходить надолго, так что оставил все вещи и отправился в путь. Однако Венгринович не рассчитал свои силы: он заблудился в тумане и сломал руку. Вскоре его объявили пропавшим без вести.

Спустя неделю активных поисков мужчину нашли. Он выживал в горах без еды и воды, питался насекомыми и все время шел вдоль реки в надежде дойти до города. Его госпитализировали. «Сказать, что это чудо, — это ничего не сказать», — прокомментировала спасение Венгриновича его сестра. Сейчас она собирает пожертвования, чтобы покрыть все медицинские расходы.

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Венгринович родом из американского штата Калифорния. В 2015 году он переехал в Израиль, но покинул страну спустя восемь лет из-за начала военных действий. Последние восемь месяцев он жил в Индии. Сестра описывает его как увлеченного йогой человека, общение с которым успокаивает.

Ранее сообщалось, что в США женщина, потерявшаяся в горах на три недели, рассказала, как ей удалось спастись. Когда у туристки закончилась еда, она питалась растопленным снегом, собирала лук-порей и делала чай из листьев и сосновых иголок.

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