Раненая туристка три недели выживала в горах и питалась снегом и луком-пореем

В США туристка упала со скалы и три недели выживала на снеге и луке-порее

В США женщина, потерявшаяся в горах на три недели, рассказала, как ей удалось спастись. Ее слова передает NBC News.

27-летняя Тиффани Слейтон отправилась в горы округа Фресно, штат Калифорния, на электровелосипеде с прицепом и палаткой в конце апреля. Она рассказала, что почти в самом начале пути упала со скалы и пролежала без сознания около двух часов. Очнувшись, она наложила на одну ногу шину, а на другой вправила коленную чашечку. По словам Слейтон, она продолжила путь раненой в надежде найти помощь.

Женщине пришлось выживать в горах около трех недель. Когда у туристки закончилась еда, она питалась растопленным снегом, собирала лук-порей и делала чай из листьев и сосновых иголок. Кроме того, каждый день Слейтон вела дневник, чтобы оставаться в ясном уме. «Худшее, что вы можете сделать в чрезвычайной ситуации, — паниковать», — объяснила она.

Слейтон пережила 13 снежных бурь и поднялась на высоту 3,4 тысячи метров. Ей удалось найти приют в летнем домике отеля Vermilion Valley Resort. Там ее и нашли за день до ее 28-го дня рождения. За три недели женщина похудела на четыре килограмма, потеряла палатку, спальные мешки и бросила велосипед где-то на тропе.

Владелец отеля Кристофер Гутьеррес рассказал, что специально оставил летний домик открытым для заплутавших туристов. Он стал первым, кого увидела Слейтон за время в одиночестве. «Она выскочила, не сказала ни слова, просто подбежала, и все, чего она хотела, это обнять меня. И это был, это был довольно сюрреалистичный момент», — вспомнил он.

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