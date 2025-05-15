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20:48, 15 мая 2025Из жизни

Пропавшую в горах женщину нашли живой спустя две недели

В США женщину нашли живой в горах через две недели после того, как она пропала
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Watch The World / Shutterstock / Fotodom  

В США женщина две недели выживала в горах, пока ее не нашел владелец местного отеля. Об этом сообщает The Fresno Bee.

27-летняя Тиффани Слейтон отправилась в горы округа Фресно, штат Калифорния, на электровелосипеде с прицепом и палаткой в конце апреля. Она планировала посетить горячие источники Моно, расположенные примерно в 11 километрах от озера Эдисон. В последний раз она вышла на связь с родителями 20 апреля, 24 апреля ее видели к югу от озера Шейвер, после чего ее след терялся. 29 апреля ее объявили пропавшей. С 6 по 10 мая полиция проводила поисковую операцию в горах, прочесав территорию площадью почти 1,5 тысячи километров. Спасатели использовали вертолет, но не смогли найти никаких следов Слейтон или ее вещей.

В итоге в среду, 14 мая, ее случайно нашел на озере Эдисон владелец отеля Vermilion Valley Resort. Он приехал проверить летние домики у озера и заметил, что в одном из них есть кто-то живой. Мужчина знал о поисках Слейтон, которые шли с конца апреля, и сразу же вызвал полицию.

Он вывез Слейтон к проходимому участку дороги и передал правоохранителям, которые подтвердили ее личность. Парамедики осмотрели девушку и сообщили, что она обезвожена, но в остальном находится в хорошем состоянии. Слейтон доставили в больницу для дальнейшего наблюдения. Она почти сразу позвонила родителям, чтобы сообщить, что жива. «Я благодарен Богу за этот момент. Наши молитвы были услышаны», — сказал отец девушки журналистам.

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