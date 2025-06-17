Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:44, 17 июня 2025Силовые структуры

Мужчина с голыми ягодицами избил российских подростков на детской площадке из-за музыки

В Петербурге условные сроки получили 2 мужчин, избивших подростков на площадке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Кировский районный суд приговорил двух мужчин к условным срокам за то, что они избили подростков на детской площадке из-за громкой музыки. Об этом сообщает «Фонтанка SPB Online» в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло на Маршала Жукова. Там двое фигурантов решили провести недетское воспитание для отдыхающих на детской площадке подростков. Они избили школьников, разбили бутылку, также хулиган укусил одного из них за лицо. Кроме того, один из мужчин оголил ягодицы и пригрозил их изнасиловать.

Мужчины признаны виновными по статье о хулиганстве. Во время заседания свою вину они признали и объяснили, что в их действиях не было сексуального подтекста. Так, один из них получил 3 года лишения свободы условно, а другой — 2,5 года условно.

Ранее сообщалось, что в Тюмени россиянка обвинила полицейских в проявленной к ее сыну жестокости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией и КНДР

    Россияне назвали способ снять тревогу и стресс

    Мат стоил жизни пенсионерке из ЛНР

    Россиянам дали советы по выбору отеля для отдыха с ребенком

    На Западе увидели настрой Трампа на жесткие действия против Ирана

    Военкор раскрыл подробности одного из самых мощных ударов по Киеву

    Выполнивший задание украинский шпион попался при попытке пересечь российскую границу

    На Украине объяснили последствия конфликта на Ближнем Востоке для Киева

    Мужчины в масках ворвались на виллу на Бали и выстрелили в туриста

    Названа распространенная ошибка при принятии душа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости