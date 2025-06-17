Мужчина с голыми ягодицами избил российских подростков на детской площадке из-за музыки

В Петербурге условные сроки получили 2 мужчин, избивших подростков на площадке

В Санкт-Петербурге Кировский районный суд приговорил двух мужчин к условным срокам за то, что они избили подростков на детской площадке из-за громкой музыки. Об этом сообщает «Фонтанка SPB Online» в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло на Маршала Жукова. Там двое фигурантов решили провести недетское воспитание для отдыхающих на детской площадке подростков. Они избили школьников, разбили бутылку, также хулиган укусил одного из них за лицо. Кроме того, один из мужчин оголил ягодицы и пригрозил их изнасиловать.

Мужчины признаны виновными по статье о хулиганстве. Во время заседания свою вину они признали и объяснили, что в их действиях не было сексуального подтекста. Так, один из них получил 3 года лишения свободы условно, а другой — 2,5 года условно.

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