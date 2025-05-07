Россиянка обвинила полицейских в жестокости к донимавшему соседей 13-летнему сыну

В Тюмени россиянка обвинила полицейских в жестокости к 13-летнему сыну

В Тюмени россиянка обвинила полицейских в проявленной к ее сыну жестокости. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам женщины, ее 13-летний сын мирно сидел с друзьями на лавочке у подъезда и слушал матерные треки 18+. Громкая музыка не нравилась соседям, и одна из них вызвала патрульных. Силовики потребовали у подростков представиться, но молодой человек отказался. Когда его попытались забрать в отдел он оказал сопротивление и ударил одного из силовиков. Мать подростка утверждает, что после этого ее сына избили, залили из перцового баллончика и увезли.

Женщина говорит, что сотрудники правоохранительных органов 40 минут не давали сыну промыть глаза и тот мучился все это время. Медосмотр показал, что у него травма шеи и психологическая травма, в связи с чем он посещает психиатра и психолога. Женщина подала заявление на полицейских в следственный комитет, прокуратуру и комиссию по делам несовершеннолетних.

Силовики заявили, что полицейские лишь выполняли свою работу, отметив, что подростки распивали алкоголь, а при задержании подросток проявил агрессию, что вынудило патрульных применить силу.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя в Дагестане, который попытался скрыться с места аварии и прокатил полицейского на капоте своего автомобиля.