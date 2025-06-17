Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:09, 17 июня 2025Силовые структуры

Мужчина склонил россиянку к сексу на капоте с неожиданной целью

Петербурженка обвинила любовника в изнасиловании, чтобы вернуть свой телефон
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга обвинила любовника в изнасиловании после того, как лишилась телефона из-за секса на капоте машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, неожиданной целью свидания стал телефон. Молодые люди познакомились накануне возле шиномонтажной мастерской. Свидание закончилось сексом на капоте чужого автомобиля — после этого мужчина ушел, а его спутница обнаружила пропажу сумки с мобильным телефоном.

Чтобы вернуть похищенное имущество, она обратилась в полицию.

Ранее 19-летняя россиянка обвинила врача в домогательствах и написала заявление в Следственный комитет России. Тот объяснил свои действия необходимостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о цели возвращения в Вашингтон и высмеял Макрона

    Третья европейская страна предложила возобновить импорт российского газа

    Мужчина склонил россиянку к сексу на капоте с неожиданной целью

    Брошенные сослуживцами тела бойцов ВСУ в Курской области показали на фото

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера похвасталась откровенным образом

    Малышева предостерегла россиян от одного тяжелейшего напитка

    Россиянка поехала в гости к знакомому и исчезла

    Россиянин на заправке поднес зажигалку к топливному баку авто и поплатился

    Раскрыта опасность нахождения в невесомости

    В Донецке прогремели мощные взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости