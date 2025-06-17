Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:24, 17 июня 2025Бывший СССР

На Украине декоммунизировали черешню

Рогов: На Украине переименовали советский сорт черешни «Валерий Чкалов»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На Украине «декоммунизировали» советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он выложил фото. на котором в лотках с ягодами лежат таблички «генерал Буданов» и «генерал Малюк». Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сорт черешни «Валерий Чкалов» был выведен в СССР совместно Центральной генетической лабораторией имени Мичурина в Тамбовской области и Мелитопольской опытной станцией садоводства.

Ранее украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели городов в рамках «декоммунизации» и «дерусификации». Они заменили таблички с названием и расстоянием до разных городов на путеводителе возле станции «Академик Вернадский».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал всех срочно покинуть Тегеран

    Московские аэропорты возобновили работу

    Рубио покинет саммит G7 вслед за Трампом

    Военный рассказал о намеренной атаке ВСУ по украинским пленным

    Объяснена повышенная уязвимость мозга женщин к алкоголю

    На Украине декоммунизировали черешню

    Ким Кардашьян снялась с голой грудью

    Жители российского региона сообщили о сильных взрывах

    Увиденное в ноутбуке старшей сестры повергло парня в смятение

    Банкир жестоко расправился с моделью OnlyFans во время порносъемки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости