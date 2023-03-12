Украинские полярники переименовали указатели в Антарктиде

Украинские полярники «дерусифицировали» и «декоммунизировали» указатели в Антарктиде

Украинские полярники в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках «декоммунизации» и «дерусификации». Об этом украинский Национальный антарктический научный центр сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В центре уточнили, что масштабный ремонт провели участники 27-й экспедиции. Они заменили таблички с названием и расстоянием до разных городов на путеводителе возле станции «Академик Вернадский».

«Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы», — говорится в публикации.

К указателям городов также добавили Мариуполь, Херсон, Бучу, Коломыю, Нью-Йорк и Оттаву.

В ноябре 2022 года на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о переименовании России в Московию, в феврале 2023 года она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главой государства. Авторы инициативы предлагают официально заменить название «Россия» на «Московия», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а термин «русский» заменить на «московский».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал глупостью поручение Зеленского рассмотреть данный вопрос и заявил, что идея переименовать Россию в Московию ни на что не повлияет.

