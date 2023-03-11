В Госдуме отреагировали на идею Украины переименовать Россию в Московию

Депутат Чепа назвал глупостью идею Украины переименовать Россию в Московию

Идея Киева переименовать Россию в Московию ни на что не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал глупостью поручение президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть этот вопрос.

«Это глупость, как мы можем реагировать? Мало ли что ему хочется. Пусть что угодно делают. Это никак и ни на что не влияет, это их внутреннее [дело]», — отреагировал депутат.

Глава Украины рассмотрел электронную петицию о переименовании в стране России в Московию и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» этот вопрос. Он пообещал привлечь к изучению этой темы научное сообщество.

Петиция была опубликована 23 ноября 2022 года. К февралю она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

Автор инициативы также предлагает заменить термин «российский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация». По мнению создателя петиции, нужно вернуть название, которое использовалось на исторических картах в XVI—XIX веках.

Такие идеи не в первый раз возникают на Украине. В январе 2022 года фракция «Голос» в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым захотела называть Россию Московией.