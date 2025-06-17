На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

МВД Украины: Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киеве

Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены из-за взрывов в Киеве. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 27 локаций в разных районах столицы оказались под обстрелом. «Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры», — написал глава украинского ведомства. При этом их точное число и другие подробности министр не привел.

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту Жуляны раздались мощные взрывы с последующими пожарами. Утверждалось, что авиагавань с позиционным районом зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot сначала атаковали дроны «Герань», затем последовали удары ракетами «Кинжал».