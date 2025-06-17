Стало известно о мощных взрывах в киевском аэропорту Жуляны

В киевском аэропорту Жуляны прозвучали мощные взрывы с последующими пожарами

В киевском аэропорту Жуляны раздались мощные взрывы с последующими пожарами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ.

Утверждается, что авиагавань с позиционным районом ЗРК Patriot сначала атаковали дроны «Герань», затем последовали удары ракетами «Кинжал».

Ранее стало известно, что в Киеве начались сильные пожары после налета ударных дронов. Украинские СМИ сообщили, что значительное количество «Гераней» двигалось к центру украинской столицы. В городе звучала сирена, работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Telegram-канал «Военкоры русской весны» указал, что один дрон попал в общежитие национального Авиационного университета. В некоторых районах Киева пропало электричество.