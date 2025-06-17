Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 17 июня 2025Мир

На Западе испугались способности Путина затмить солнце

DM: Британские министры опасаются, что Россия затмит солнце для атаки на страну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Британские министры опасаются, что Россия под руководством президента Владимира Путина затмит солнце для атаки на их страну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Министры были предупреждены, что иностранные государства могут "создать хаос", затмив солнце над Великобританией и организовав стихийное бедствие», — утверждается в публикации.

По данным издания, существуют опасения, что Россия якобы может затмить солнце с использованием геоинженерных технологий, которые позволят солнечным лучам быстро отражаться обратно в космос. Заместитель директора института Dragonfly Intelligence Мэтт Инс заявил, что геоинженерия может рассматриваться как вариант гибридной атаки из-за ее «относительной доступности» и «возможности ее реализации». По его мнению, Россия якобы может «пойти по этому пути».

В апреле директор Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Питер Ризинк заявил о якобы причастности России к гибридным атакам на страны Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией и КНДР

    В России отреагировали на решение США свернуть разработку стратегии давления на страну

    В России запретили называть ЖК иностранными словами

    Россияне обратились к следователям после визита к сыну в детский лагерь

    На Западе испугались способности Путина затмить солнце

    Ларису Гузееву прозвали Бабкой Ежкой из-за нового образа

    В Израиле раскрыли проблемы «Железного купола»

    Глава МИД Эстонии раскрыл новую стратегию НАТО в отношении России

    В российском регионе осталась всего одна делающая аборты частная клиника

    Россиянин готовил бутерброды на кухне и неожиданно ударил жену ножом в спину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости