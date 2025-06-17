DM: Британские министры опасаются, что Россия затмит солнце для атаки на страну

Британские министры опасаются, что Россия под руководством президента Владимира Путина затмит солнце для атаки на их страну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Министры были предупреждены, что иностранные государства могут "создать хаос", затмив солнце над Великобританией и организовав стихийное бедствие», — утверждается в публикации.

По данным издания, существуют опасения, что Россия якобы может затмить солнце с использованием геоинженерных технологий, которые позволят солнечным лучам быстро отражаться обратно в космос. Заместитель директора института Dragonfly Intelligence Мэтт Инс заявил, что геоинженерия может рассматриваться как вариант гибридной атаки из-за ее «относительной доступности» и «возможности ее реализации». По его мнению, Россия якобы может «пойти по этому пути».

В апреле директор Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Питер Ризинк заявил о якобы причастности России к гибридным атакам на страны Европы.