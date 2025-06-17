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00:58, 17 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали одно из самых эффективных российских вооружений

NI: Россия создала эффективные и динамичные подводные силы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский подводный флот является одним из самых технологичных и эффективных в мире. К такому выводу пришел журналист The National Interest Брэндон Вайхерт.

Он обратил внимание на новость о передаче Военно-морскому флоту РФ дизель-электрической подводной лодки «Якутск» проекта 636.3 «Варшавянка». «В России создали по-настоящему динамичные подводные силы из комбинации атомных и дизельных субмарин, которая гарантирует стойкость в любом морском сражении», — отмечается в материале. Еще одним преимуществом аналитик назвал то, что российский флот не скован чрезмерной зависимостью от плана по строительству исключительно атомных подлодок, в отличие от США.

«Якутск» — это шестая и последняя подлодка в серии, построенная «Адмиралтейскими верфями» для Тихоокеанского флота.
Проект 636.3 разработали в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин». Эти подлодки способны уничтожать подводные, надводные, а также наземные цели. Дизель-электрические подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр».

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что российские ударные подводные лодки, включая дизель-электрические проекта 636.3 и атомные проекта 885М «Ясень-М», являются серьезной угрозой для НАТО.

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