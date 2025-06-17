Politico: Пути к полной победе Украины нет

Пути к полной победе Украины нет. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Фонда Александра фон Гумбольдта и специалист по глобальной энергетике в Брюссельском энергетическом клубе Эльхан Нуриев, сообщает Politico.

По его словам, мнение, что Украина не выиграет в конфликте с Россией, не очень популярно в Вашингтоне или Брюсселе, поскольку там по-прежнему полагают, что достаточная помощь и решимость в конечном итоге сломят Москву. «Но, несмотря на исключительную устойчивость Украины и глубокие карманы Запада, такой исход выглядит все более маловероятным», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что конфликт скорее перерастает в «мучительный тупик», который угрожает истощить Украину, разрушить единство Запада и укрепить тот самый режим, который она должна была ослабить. Он уточнил, что теперь перед западными политиками стоит вопрос не в том, заслуживает ли Украина поддержки, а в том, помогает ли ей нынешняя стратегия победить или просто выжить достаточно долго, чтобы проигрывать медленнее.

«Это не означает, что Украина должна сдаться, равно как и отказаться от поддержки Запада. Однако это требует честного расчета: пути к полной победе Украины нет, и притворство в обратном не заменит стратегию», — заключил Нуриев.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша и весь мир устали от темы Украины и вооруженного конфликта. При этом он отметил, что без помощи Варшавы ситуация для Киева была бы хуже.

