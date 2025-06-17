На Западе призвали Киев готовиться к компромиссам для завершения конфликта

Politico: Странам Запада придется заставить Украину пойти на компромисс

Странам Запада придется заставить Украину пойти на компромисс ради завершения конфликта. Об этом заявил старший научный сотрудник Фонда Александра фон Гумбольдта и специалист по глобальной энергетике в Брюссельском энергетическом клубе Эльхан Нуриев в статье для Politico.

«Полное восстановление украинской территории силой потребовало бы гораздо больше помощи, а также уровня эскалации — возможно, включающего западные войска или прямое вовлечение НАТО — которые демократические правительства, похоже, не желают рассматривать», — говорится в материале.

По мнению Нуриева, это ведет к трудному, но необходимому решению для Запада: поддержка Киева может вскоре быть сведена к помощи в завершении конфликта, а не победе в нем.

Эксперт подчеркнул, что все больше голосов в Вашингтоне и европейских столицах начинают признавать возможность такого исхода.

Нуриев также заявил, что пути к полной победе Киева в конфликте нет. Эксперт подчеркнул, что противостояние скорее перерастает в «мучительный тупик», который угрожает истощить Украину и разрушить единство Запада.