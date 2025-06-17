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23:37, 17 июня 2025Мир

Над Ираном сбили израильский военный самолет

Mehr: Системы ПВО Ирана сбили военный самолет Израиля, ведутся поиски пилота
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана на юго-западе страны, в провинции Чехармехаль и Бахтиария, сбили израильский военный самолет. Такие данные приводит иранское агентство Mehr.

Уточняется, что пилоту, управлявшему воздушным судном, удалось катапультироваться. Организованы его поиски.

Ранее собщалось, что США планируют задействовать бомбардировщики B-52 Stratofortress в случае эскалации конфликта Израиля с Ираном и провала дипломатических усилий по урегулированию ситуации. Эти самолеты размещены на американской авиабазе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

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