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14:12, 17 июня 2025Экономика

Назван способ решить проблему недостроенных домов

Сенатор Голов: Оформить право на недострой можно вдвое быстрее через суд
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Столкнувшиеся с недостроем россияне могут быстро оформить право собственности на дом через суд. Способ решить проблему приостановки строительства частной недвижимости назвал сенатор Олег Голов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам сенатора, в ситуациях, когда девелопер нарушает сроки и не выходит на связь, важно учитывать его статус. Если речь идет не специализированном застройщике, а о подрядчике, делом займутся гражданские суды.

«Один из действенных способов — оформить право собственности на недостроенный дом через суд в упрощенном порядке. Такая процедура занимает в среднем от трех до шести месяцев — это почти в два раза быстрее, чем обычный судебный процесс», — рассказал эксперт. Он добавил, что право собственности позволит владельцу решить, достраивать дом или продать его.

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