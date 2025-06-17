Названа доля сталкивающихся с гендерными стереотипами на работе россиянок

Исследование Flowwow: Треть женщин сталкивались со стереотипами на работе

Треть женщин сталкивались с гендерными стереотипами на работе, следует из результатов опроса, проведенного Flowwow и сетью взаимопомощи женщин «ТыНеОдна». Чаще всего, по словам исследователей, с предвзятым отношением сталкивались женщины от 26 до 35 лет.

«В найме самое популярное клише связано с тем, что сотрудницы якобы работают в неженской отрасли. Его отметили 46 процентов тех, кто когда-либо сталкивался со стереотипами. Опрошенные также часто слышали, что они плохо обращаются с деньгами и излишне эмоциональны. О том, что они слишком красивы, или, наоборот, недостаточно красивы для своей должности, говорили 29 процентам сотрудницам компаний и 21 проценту владелиц бизнеса», — поделились аналитики.

Особенно часто жертвами стереотипов, по словам исследователей, становятся женщины на старте карьеры. При этом россиянок, которые считают, что продвигаться по карьерной лестнице им сложнее, чем мужчинам, не, как выяснили аналитики, не так много — всего 15 процентов.

Стереотипы в первую очередь мешают не тем, кто уже занимает высокую должность или ведет бизнес, а тем, кто только на старте — планирует расти или запускать свое дело. Из-за них специалистки с высоким потенциалом начинают принижать свои заслуги, в них зарождается неуверенность Полина Воронина директор направления B2B-маркетинга Flowwow

«Чаще всего предвзятость по гендерному признаку отмечали сотрудницы от 26 до 35 лет — порядка 44 процентов тех, кто столкнулся со стереотипами на работе. А вот среди владелиц бизнеса о шаблонном отношении чаще говорили предпринимательницы от 36 до 45 лет — таких 53 процента. В целом женщины от 46 до 55 лет замечали такие суждения реже всего», — добавили исследователи.

Ранее сообщалось, что в Великобритании впервые в истории главой секретной разведывательной службы MI6 станет женщина — Блейз Метревели. Метревели сменит Ричарда Мура, который покинет свой пост осенью 2025 года.

