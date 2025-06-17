Меркурис: Слова Зеленского о планах России по Одессе показывают, что он паникует

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы планах России по захвату Одессы показывают, что он паникует. Об этом британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала.

«Зеленский говорит, что русские идут за Одессой (...) У него появляются признаки паники», — сказал он.

Аналитик отметил, что Зеленский до сих пор был оторван от реального положения дел на фронте. Однако, по словам Меркуриса, теперь ему приходится принимать во внимание ситуацию на поле боя.

Ранее каирский исследователь экономики Ахмед Адель выразил мнение, что боевые действия между Ираном и Израилем заставят Зеленского честно вести переговоры с Россией. Он уточнил, что причиной этого станет переключение внимания Вашингтона на Ближний Восток.