Раскрыто влияние конфликта между Ираном и Израилем на стратегию Зеленского

IB: Конфликт Ирана и Израиля заставит Зеленского честно вести переговоры с РФ

Боевые действия между Ираном и Израилем заставят президента Украины Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией. Такое мнение выразил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

«Если учитывать то, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему, возможно, все равно придется на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток», — написал он.

По словам эксперта, европейские страны не смогут заменить финансовую и военную помощь США. Он также отметил, что конфликт между Израилем и Ираном обернется катастрофой для Киева, поскольку Российская армия продолжает освобождать все больше территорий.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия лоббируют президента США Дональда Трампа, чтобы надавить на израильтян и заставить их прекратить свою кампанию. Уточняется, что Иран уже выражал готовность вернуться за стол переговоров, если Израиль прекратит свои атаки.