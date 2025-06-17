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08:55, 17 июня 2025Мир

Трамп оказался под давлением одной страны в вопросе конфликта между Израилем и Ираном

WSJ: Саудовская Аравия лоббирует Трампа, чтобы надавить на Израиль
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, обеспокоенные возможной войной в ближневосточном регионе, лоббируют президента США Дональда Трампа, чтобы надавить на израильтян и заставить их прекратить свою кампанию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, Иран уже выражал готовность вернуться за стол переговоров, если Израиль прекратит свои атаки. «В будущем, если агрессия прекратится, очевидно, что будет подготовлена ​​почва для возвращения к дипломатии», — сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Однако по словам министра финансов Израиля, американский лидер не давит на израильтян, чтобы они прекратили военную кампанию. «Трамп не говорит нам останавливаться», — уточнил он.

Ранее Трамп заявил, что он покинул саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде не для того, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над прекращением огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома уточнил, что его истинная цель «гораздо серьезнее».

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