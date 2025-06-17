Названо количество уничтоженных ракетных баз Ирана израильскими ВВС за день

Израильские ВВС атаковали и уничтожили как минимум двенадцать ракетных баз Ирана

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) 17 июня атаковали и уничтожили как минимум двенадцать ракетных баз Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии Израиля.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал экстренное совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме. Уточняется, сейчас американский лидер взвешивает, следует ли США еще больше вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.