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12:57, 17 июня 2025Экономика

Названы главные драйверы роста российского фондового рынка

Новак: Главные драйверы фондового рынка РФ — снижение инфляции и стабильность
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Российский фондовый рынок смог продемонстрировать прирост в условиях западных санкций благодаря нескольким ключевым факторам. Их перечислил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит газета «Ведомости».

К числу основных причин положительной динамики на российском фондовом рынке он отнес макроэкономическую стабильность, предсказуемую политику властей РФ и снижение темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке. Контроль инфляции, в частности, подчеркнул Новак, позволяет снизить риски инвестирования и повышает уровень привлекательности активов на российском рынке капитала.

С учетом нынешних санкционных реалий на мировом рынке отечественные компании стали активнее привлекать финансирование внутри страны — через облигации и акции, отметил вице-премьер. Подобная тенденция привела к расширению ассортимента инвестиционных продуктов в РФ. Это обстоятельство стало еще одним фактором роста российского фондового рынка, резюмировал Новак.

Ранее он заявил, что западные санкции вряд ли частично будут сняты с России в обозримой перспективе. Речь идет в том числе об ограничениях, введенных странами «Большой семерки» (G7) в отношении фондового рынка и финансового сектора экономики РФ. Подобного сценария, отметил Новак, нет в базовом экономическом прогнозе, подготовленном правительством. На этом фоне он призвал власти и профильные ведомства искать новые стимулы для развития ВВП внутри страны, а не за ее пределами. Искать поддержки извне сейчас не приходится, констатировал он.

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