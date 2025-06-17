Перспективы снятия с России санкций оценили

Новак: Смягчение санкций не заложено в базовый прогноз развития экономики России

Вариант смягчения (частичного снятия) антироссийских санкций не предусмотрен в базовом прогнозе развития национальной экономики. Об отсутствии весомых предпосылок для отмены некоторых западных ограничений в отношении РФ заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит газета «Ведомости».

Пункт о возможной частичной отмене западных санкций есть во многих прогнозах, подготовленными Минэкономразвития. Однако такой сценарий не является основным, подобное развитие событий оценивается как маловероятное. В базовом же прогнозе, сформированном правительством РФ, не закладывается резких изменений в санкционной политике западных стран, отметил Новак.

С большой долей вероятности санкционное давление на Россию сохранится в обозримой перспективе, добавил он. На этом фоне властям и профильным ведомствам страны необходимо приложить все усилия, чтобы найти новые стимулы для роста национальной экономики внутри страны. Искать поддержки извне сейчас не приходится, подчеркнул Новак. «Основные факторы развития российской экономики находятся не вовне, а внутри нашей страны», — резюмировал вице-премьер.

Ранее о том, что нынешняя модель роста национальной экономики фактически себя исчерпала, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Предыдущий рывок, отметил он, был во многом связан с тем, что удалось задействовать спящий потенциал экономики, в первую очередь кадровый и производственный. Однако с учетом рекордно низкого уровня безработицы продолжать в том же духе в дальнейшем вряд ли получится. Для нового рывка необходимы в первую очередь технологические ресурсы, которых сейчас не хватает в стране.