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14:37, 17 июня 2025Экономика

Новости о возможном возвращении Hyundai и Toyota прокомментировали в правительстве

Мантуров: Hyundai и Toyota не обращались по вопросу возвращения в Россию
Вячеслав Агапов

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Ни Hyundai, ни Toyota не обращались к правительству по вопросу возвращения в РФ. Так новости о возможном возвращении автобрендов прокомментировал РБК первый вице-премьер Денис Мантуров.

По словам представителя кабмина, на данный момент нет никакой информации о возвращении производителей, отношения с которыми были полностью прерваны в 2022 году.

«Я не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Я все-таки исхожу из официальных источников и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны», — пояснил он.

Также Мантуров оценил возможность возвращения на рынок французского автоконцерна Renault. Эта компания делает все для того, чтобы не иметь шанса воспользоваться опционом на обратный выкуп своих предприятий в стране. Вице-премьер указал на разрыв цепочек, связанных с кооперационными поставками «АвтоВАЗу», а также поставки техники Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации», — пояснил он

Ранее Hyundai Motor Group опроверг сообщение южнокорейского агентства «Ренхап» о готовности возобновить продажи бренда Kia в России. Представители компании объяснили, что журналисты неверно поняли планы на рынок стран СНГ, посчитав, что речь идет только о российском рынке.

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