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01:54, 17 июня 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели в двух российских городах

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Калуге и Тамбове
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в международных аэропортах Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Мера вводится для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, отмечает пресс-секретарь ведомства. О снятии ограничений в воздушных гаванях будет сообщено дополнительно.

Ранее тысячам застрявших в ОАЭ россиян рассказали, когда возобновятся перевозки. По данным Росавиации, в первую очередь будет осуществлена перевозка пассажиров, чей перелет должен был состояться в предыдущие дни.

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